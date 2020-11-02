Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Олександр Усик

Легка вечеря: як приготувати помідори, фаршировані рисом

  • 22
Помідори, фаршировані рисом - фото 1
Помідори, фаршировані рисом / marianagevak

Приготуйте ситну і корисну закуску за лічені хвилини. Помідори, фаршировані рисом, порадують прекрасним смаком і зовнішнім виглядом.

Інгредієнти:

  • Помідори "бичаче серце" 2 шт.
  • Рис 80 г
  • Цибуля зелена 80 г
  • Вода 500 мл
  • Оливкова олія ​​3 ст.л.
  • Сіль за смаком

Як приготувати смачну вечерю:

  1. Перед початком приготування продуктів ставимо духовку на розігрів на максимум. Відварюємо рис у великій кількості води до напівготовності (хвилин 10). Воду зливаємо. Поки вариться рис, зрізаємо з помідорів верх і видаляємо нутрощі: і насіння, і стінки. Жорсткі середини вирізаємо і викидаємо, все інше поки зберігаємо (і "кришку" теж!)
  2. Ріжемо зелену цибулю кільцями. Змішуємо рис з залишками помідорів, за винятком "кришок", додаємо оливкову олію і приправи, солимо до смаку.
  3. Щедро змащуємо дно форми для запікання оливковою олією. Розміщуємо в форму для запікання помідори, фаршируємо їх рисовою сумішшю і закриваємо "кришками", щоб рис не застиг в процесі запікання. Запікаємо помідори на середньому рівні духовки при температурі 250 С 20-30 хвилин.
Легка вечеря: як приготувати помідори, фаршировані рисом - фото 433244

Це цікаво: Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"

Джерело: smak
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
  • 24 жовтня, 21:21
  • 77181
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 1874
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2617394
Загрузка...
Новини