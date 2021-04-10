Три продукти, які допомагають зберегти зір

Нашим очам для нормальної роботи потрібні вітаміни і мікроелементи. Щоб зберегти гостроту зору надовго, важливо регулярно їсти "правильні" овочі та фрукти.

Якщо хочете підтримати зір, то обов'язково включіть у свій раціон продукти, про які розповімо далі. Про це пише nutrof.

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Морква – цей овоч просто джерело b-каротину – провітамін А, який перетворюється в організмі на безпосередньо вітамін А. Але каротин погано засвоюється організмом, тому моркву потрібно їсти разом з жирами – олією, вершками, сиром, сметаною. Можна зробити салат з моркви і заправити олією, сметаною або натерти сир і посипати зверху.

Яблука – ці фрукти, особливо їх шкірка, містять багато пектинів. Тому корисно їсти яблука саме зі шкіркою, тільки не забувайте їх ретельно мити. Взагалі пектинами багаті практично всі помаранчеві, зелені та жовті плоди, але яблука – особливо.

Чорниця – ця ягода містить родопсин, зоровий пігмент, а також лютеїн. Вони підвищують гостроту зору і сприяють природному відновленню клітковини. Якщо ви не любите чорницю, то налягайте на інші ягоди, вони теж дуже корисні для здоров'я очей.

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