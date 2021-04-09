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Коронавірус

Як коронавірус впливає на нервову систему

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Коронавірус / theconversation

Кожна третя людина, яка перенесла коронавірус отримує неврологічне або психічне захворювання протягом 6 місяців. До такого висновку прийшли дослідники після вивчення понад 230 тисяч медкарт.

За словами автора дослідження з факультету психіатрії Оксфордського університету, професора Пола Харрісона, робота підтверджує високу частоту психіатричних діагнозів після перенесення корони, а також показує розлади, які впливають на нервову систему (інсульт і деменція). Про це повідомили на сайті Департаменту психіатрії Оксфорда.

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В результаті дослідження встановили, що люди, які перенесли коронавірус піддаються підвищеному ризику перепадів настрою і тривожних розладів протягом перших трьох місяців після зараження. При цьому, поки не було великомасштабних досліджень, які вивчають ризики неврологічних, а також психіатричних захворювань протягом шести місяців після зараження COVID-19.

В цьому останньому дослідженні були проаналізовані дані з електронних медичних карт 236 379 пацієнтів з COVID-19 з американської мережі TriNetX, в яку входять понад 81 мільйона людей. Частота діагностування неврологічних або психічних розладів після зараження склала 34% і для 13% з цих людей це був перший неврологічний або психіатричний діагноз.

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