Науковці розповіли, чим небезпечний гарячий чай

Турецькі вчені попередили про небезпеку вживання гарячого чаю. Висновки дослідників засновані на спостереженні за 50 тисячами любителів цього напою високої температури у різних країнах.

Як пише газета Pledge Times, науковці протягом декількох років спостерігали за групою з 50 тисяч осіб з Туреччини, Китаю, Казахстану, Таджикистану і Узбекистану – країн з традицією вживання гарячих напоїв.

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Спеціаліст в області гастроентерології Ведат Герал розповів про висновки дослідників: регулярне вживання напою, температура якого вища за 65 градусів підвищує ризик розвитку раку стравоходу. Крім того, запивання гарячого чаю холодною водою може спровокувати появи виразок у стравоході і гострого гастриту, які, своєю чергою, сприяють розвитку раку.

Герал підкреслив, що в основному до розвитку раку стравоходу призводять генетична схильність, але гарячий чай може стати тригером для того, щоб вона перейшла в активну стадію. До тригерних факторів також відносяться куріння і вживання алкоголю.

У 2019 фахівці з Американського онкологічного товариства повідомили, що щоденне вживання гарячого чаю підвищує ризик виникнення раку стравоходу на 90%. Для цього достатньо вживати 700 мілілітрів розігрітого до 60 градусів чаю в день.

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