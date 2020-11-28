Три продукти, які допомагають підняти імунітет взимку

З приходом зими кількість продуктів, які людина вважає корисними для підтримки високого імунітету, стрімко скорочується, а в раціонах з'являються вітаміни і біодобавки. Однак деякі з сезонних фруктів, овочів і горіхів можна вживати щодня і в результаті підтримати організм в холодну пору року.

Морква

Для імунітету це один найважливіших продуктів – дорослим можна вживати по 3-4 коренеплоди на день. Моркву слід обмежено їсти тільки дітям через можливу алергічної реакції. Як і багато помаранчевих овочів морква містить бета-каротин, це рослинна проформа вітаміну А. Вітамін А допомагає покращувати гостроту зору, стан шкіри і служить для профілактики депресії. Коли ви їсте моркву, ротова порожнина очищується від мікробів.

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Капуста

Капуста – це ще один дешевий сезонний продукт, який можна вживати в різних видах, але мова піде саме про ферментований. Капусту можна заквасити не тільки за бабусиним рецептом, але і за його закордонним аналогам (наприклад, приготувати корейський варіант з пекінської капусти). Такий ферментований продукт – це природний пробіотик, який чудово впливає на мікрофлору кишечника, а значить, підвищує імунну реакцію.

Волоський горіх

Навіть форма волоського горіха вказує на поліпшенню роботи мозку. Волоські горіхи містять жирні кислоти омега-3, 6 і 9, які життєво необхідні нам для нормальної роботи мозку! Жирні кислоти покращують пам'ять і мають седативний ефект, допомагаючи знижувати стрес і нервову напругу. Завдяки великій кількості вітамінів і мікроелементів навіть жменя горіхів володіє великою поживністю, а білок волоського горіха за допомогою ферменту лізину засвоюється легше за тваринний.

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