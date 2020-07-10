Три продукти, корисні при підвищеному тиску

Часник, чорниця і лимон - одні з тих продуктів, які допомагають знизити високий артеріальний тиск. Для цього їх використовують у вигляді цілющої води і соку.

Часникова вода

Часникова вода є чудовим засобом для регулювання артеріального тиску. Вона стимулює вироблення оксиду азоту: газу з сильною судинорозширювальною дією, що полегшує кровообіг і знижує тиск на серце. Крім того, часник підтримує серцево-судинну систему здоровою, тому що має неймовірні антиоксиданти і захисні властивості. Він запобігає виникненню таких проблем, як атеросклероз.

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Хорошим способом вживання вважається приготування води з його смаком або використання спеціальних капсул. Однак також можна додавати кілька зубчиків до їжі або оливковій олії.

Лимонний сік

Ще одним дієвим засобом є лимонний сік, змішаний з кокосовою водою. Він має сечогінні властивості, які допомагають регулювати кров'яний тиск.

Чорничний сік

Крім того, що чорниця є хорошим джерелом антиоксидантів, бореться з раком і запобігає передчасному старінню, вона також допомагає знизити кров'яний тиск, особливо при щоденному вживанні. При цьому її дія більш помітна у людей з високим серцево-судинним ризиком.

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