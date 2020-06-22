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Три причини пити каву регулярно

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Три причини пити каву регулярно - фото 1

Кава не лише ідеальний ранковий напій, щоб збадьоритись, а й ідеальний смаколик для покращення здоров'я. Чому не варто відмовлятись від такого напою - читайте далі.

Для щастя. Дослідження науковців підтвердили, що кава допомагає відчути себе щасливішими. Учені дійшли до висновку, що вживання цього напою пов'язане з позитивними емоціями. До того ж, експеримент за участю понад 60 тисяч жінок підтвердив, що любов до кави знижує ризик розвитку депресії.

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Максимум антиоксидантів. Річ у тому, що кава містить поліфенол, який зменшує запалення та захищає від хронічних захворювань, серед яких навіть ожиріння. Кава сама собою є потужним антиоксидантом.

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Знижує ризики діабету. Метааналіз майже 30 різних досліджень підтвердив, що регулярне вживання кави дозволяє зменшити шанси розвитку діабету 2 типу. Регулярне вживання кави стимулює спалювання калорій та позитивну впливає на стан кишківника.

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Джерело: medikforum
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