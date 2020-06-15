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Три причини не відмовлятися від морозива

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Морозиво - фото 1
Морозиво / mos

Багато хто вважає, що морозиво не містить нічого корисного і може тільки нашкодити. Однак, це не так.

Морозиво загартовує. Деякі медики вважають, що морозиво необхідно вживати як загартовування проти простудних захворювань. Вважається, що ці ласощі роблять слизову горла менш чутливою до перепадів температур.

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Добре засвоюється. Якісне морозиво має високу харчову цінність, тому що складається з натуральних продуктів. Відповідно, воно корисне для травної системи, тому що добре засвоюється. У натуральному пломбірі є безліч вітамінів і корисних речовин, зокрема залізо, кальцій, фосфор і інші.

Три причини не відмовлятися від морозива - фото 410249

Заспокоює нерви. Американські дослідники виявили в морозиві особливу речовину. Це амінокислота, яка стимулює вироблення серотоніну. Такий природний транквілізатор заспокоїть нерви, підніме настрій, допоможе подолати стрес і вилікує безсоння.

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Джерело: mos
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