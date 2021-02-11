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Три причини дозволяти собі їсти шоколад

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Шоколад - фото 1
Шоколад / bhub

Шоколад в помірних дозах позитивно впливає на організм. Читайте далі, як саме.

У дитинстві нас часто лякали, що шоколад шкідливий для здоров'я. Це не так далеко від істини, але в помірних дозах шоколад несе чимало користі для людського організму.

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Багато поживних речовин

Шоколад дуже поживний, особливо темний з високим вмістом какао. Він багатий на мінерали, є одним з найкращих джерел цинку, містить залізо, магній, мідь, калій, фосфор. Але не захоплюйтеся: також в шоколаді багато різних жирів, у великій кількості, які можуть негативно вплинути на організм.

Знижує тиск

Зміст флаванолів в шоколаді може стимулювати ендотелій, внутрішні стінки кровоносних судин. Це, своєю чергою, призводить до утворення оксиду азоту, який відповідає за передачу сигналів в артеріях, що знижує опір потоку крові і артеріальний тиск.

Менший ризик серцевого нападу та інсульту

Два шведських дослідження підтвердили, що споживання 19-30 грамів шоколаду на день може знизити частоту серцевої недостатності. Це відбувається тому, що какао впливає на холестерин в крові. Проте користь не збільшується, якщо вживати більше шоколаду.

Три причини дозволяти собі їсти шоколад - фото 447262

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Джерело: bhub
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