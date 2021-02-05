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Як позбутися дефіциту кальцію в організмі

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Кальцій - фото 1
Кальцій / pinterest

Роль кальцію в нашому організмі важко переоцінити. Якими б твердими не були кістки, вони оновлюються і зношуються протягом життя людини. Нова кісткова тканина постійно замінює стару, відновлюючи різні пошкодження.

У цьому процесі бере участь близько 99% всього кальцію, що надходить в організм. Але 1% також дуже важливий для протікання багатьох життєво важливих процесів: він забезпечує згортання крові, скорочення м'язів, проходження нервових імпульсів, викид гормонів, поділ клітин і багато іншого.

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Дієтолог Ольга Безугла уточнює, що, оскільки 99% всього кальцію в нашому організмі зберігається в наших кістках, вони діють як резервуар для кальцію, вивільняючи більше мінералу, коли це необхідно. Постійне вживання багатьох ліків, в тому числі антацидів, послаблюючих і стероїдів, викликає негативний баланс кальцію через зниження абсорбції і збільшення екскреції (виведення).

Дефіцит вітаміну D, поширений серед людей середнього та похилого віку і серед населення в цілому в темні зимові місяці, знижує засвоєння кальцію з раціону. У людей з атрофічним гастритом (часто зустрічається у людей похилого віку) втрата секреції кислоти шлункового соку знижує всмоктування кальцію з раціону.

В цілому біодоступність кальцію з молочних продуктів і більшості кальцієвих добавок становить приблизно 25-35%. Кальцій з рослинних джерел, як правило, менш біодоступний через наявність клітковини, фітинової кислоти і оксалатів.

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Джерело: dreamstime
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