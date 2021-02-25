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Три причини, чому тренування не приносять бажаного результату

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Тренування / gettyimages

Якщо ви досить довго займаєтеся, але так і не помітили результатів, які поставили собі спочатку, значить, вам необхідно переглянути свої тренування і спосіб життя.

Ви робите одні й ті ж вправи

Спробуйте щось зовсім інше. Не зациклюйтеся на одних і тих самих вправах. "Якщо ви кожен раз робить одне і те ж, і робите це протягом довгих років, тоді вам потрібно переглянути способи тренування і щось змінити. Коли ваше тіло звикає до циклічних рухів, йому більше не треба пристосовуватися до них і воно не виробляє необхідну енергію", – каже засновник фітнес-клубу Athaya Fitness Челсі Агіар.

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Ви нехтуєте відновленням м'язів

Активне відновлення м'язів – це будь-яке тренування, що змусить вас рухатися, але не перевантажувати м'язи тіла. Тривала прогулянка або йога – все це чудові варіанти активного відновлення і хороший спосіб тримати ваше тіло в тонусі. І водночас ви дозволяєте собі трохи розслабитися після виснажливих традиційних тренувань.

Ви не отримуєте задоволення від тренувань

Ваше головне завдання – це знайти те тренування, на якому ви дійсно будете веселитися, отримувати задоволення, і яке принесе вам користь. Якщо ви не отримуєте заряд позитивних емоцій, тоді ваше тіло буде чинити опір і показувати абсолютно інші результати.

Три причини, чому тренування не приносять бажаного результату - фото 449226

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Джерело: goslim
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