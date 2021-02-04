Названа найкраща вправа для тих, хто хоче плаский живіт

Вправа для швидкого зміцнення м'язів преса, що допомагає зробити живіт пласким, а талію тонкою в рекордно короткі терміни. Йдеться про вакуум.

Серед шанувальників вакууму сам залізний Арні – Арнольд Шварценеггер, який використовував його під час своєї кар'єри бодибілдера.

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Прес спортсмена був сталевим, але потрібного рельєфу і вираженої талії не було. Тоді Арнольд почав робити дихальну вправу, яку він запозичив у йогів. П'ять хвилин вранці, на голодний шлунок або ж увечері, перед сном, і результат не змусив себе чекати. З того часу фітнес-зірки, хлопці і дівчата повертаються до вправи, щоб швидко привести до ладу свої животи.

Як робити вакуум?

Все, що треба зробити, це швидко видихнути повітря з легенів ротом, після чого максимально втягнути живіт під ребра і затриматися в цьому положенні на 10-15 секунд, після чого розслабитися і повторити все спочатку. Вакуум можна робити стоячи, лежачи, в упорі на коліна та лікті: як тобі більше подобається. Спробуй практикувати цю вправу щодня, хоча б два тижні і ти здивуєшся, наскільки підтягнутим і плоским стане твій прес.

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