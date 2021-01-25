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Фітнес-додатки: мотивація чи джерело стресу
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Фітнес-додатки і трекери придумали, щоб людям було цікавіше займатися спортом. Але щось пішло не так, і корисні винаходи тепер викликають стрес і тривогу. Чому?
Додатки типу Strava, MyFitnessPal, Nike + або RunKeeper можуть бути корисними інструментами для мотивації. Вони допомагають дотримуватися режиму тренувань і перетворюють заняття в гру зі змагальним елементом.
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Але, як з'ясували вчені з Ірландського національного університету в Голуеї, з цими додатками і девайсами не все так добре. Про це говорять набагато рідше, ніж про їхню користь, але додатки можуть стимулювати нав'язливе ставлення до фізичних вправ. Вони викликають тривожність, відчуття провини, стрес, іноді навіть розлади харчової поведінки. І більш того, повсюдне використання додатків і трекерів призводить до того, що невротичні стани стають нормою.
Ірландські вчені проаналізували поведінку 272 велосипедистів, які регулярно фіксують свої спортивні успіхи в Strava. Виявилося, що в основному вони використовують додаток, щоб показати всім, які вони молодці: після тренувань учасники експерименту ділилися своїми результатами в соцмережах.
Прагнення отримати похвалу, легкий розрахунок того, скільки калорій можна втратити, якщо займатися при різних погодних умовах, постійний доступ до показників з великою ймовірністю можуть привести до розвитку нав'язливої поведінки і стресу.
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