Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Фітнес-додатки: мотивація чи джерело стресу

  • 2
Фітнес - фото 1
Фітнес / menslife

Фітнес-додатки і трекери придумали, щоб людям було цікавіше займатися спортом. Але щось пішло не так, і корисні винаходи тепер викликають стрес і тривогу. Чому?

Додатки типу Strava, MyFitnessPal, Nike + або RunKeeper можуть бути корисними інструментами для мотивації. Вони допомагають дотримуватися режиму тренувань і перетворюють заняття в гру зі змагальним елементом.

І ще: Ось чому варто тренуватися під класичну музику

Але, як з'ясували вчені з Ірландського національного університету в Голуеї, з цими додатками і девайсами не все так добре. Про це говорять набагато рідше, ніж про їхню користь, але додатки можуть стимулювати нав'язливе ставлення до фізичних вправ. Вони викликають тривожність, відчуття провини, стрес, іноді навіть розлади харчової поведінки. І більш того, повсюдне використання додатків і трекерів призводить до того, що невротичні стани стають нормою.

Ірландські вчені проаналізували поведінку 272 велосипедистів, які регулярно фіксують свої спортивні успіхи в Strava. Виявилося, що в основному вони використовують додаток, щоб показати всім, які вони молодці: після тренувань учасники експерименту ділилися своїми результатами в соцмережах.

Прагнення отримати похвалу, легкий розрахунок того, скільки калорій можна втратити, якщо займатися при різних погодних умовах, постійний доступ до показників з великою ймовірністю можуть привести до розвитку нав'язливої поведінки і стресу.

Фітнес-додатки: мотивація чи джерело стресу - фото 444707

Це цікаво: Три прості вправи для зняття болю в шиї

Джерело: internetua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
  • 19 cічня, 16:21
  • 1562
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2520
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2778103
Загрузка...
Новини