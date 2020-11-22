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Три ознаки того, що жінка ще не готова до серйозних стосунків
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Хоч тривалі стосунки і здаються доволі простою місією, але з нею можуть впоратись не всі. Розповідаємо про ознаки того, що жінка ще не готова до нового партнера та життя з ним.
Вона не знає, чого хоче від життя. І тут справа не у філософії, а саме в тому, які є плани на майбутнє, які мрії, куди прямувати та чим займатись.
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Варіантів у кожного безліч, але жінка має, перш за все, обрати те, що приносить їй задоволення, що дозволить їй розуміти свої цілі. Якщо ж вона сама не в курсі, то і партнер навряд чи зможе жити у такій невизначеності.
Низька самооцінка. Відповідно до опитувань, насправді лише дуже невеликий відсоток жінок повністю задоволені своїми виглядом. І це стає причиною для того, що чимало представниць прекрасної справді стають замкнути та уникають будь-яких близьких контактів, від флірту і до інтиму. Але доволі складно будувати стосунки з людиною, яка не готова полюбити себе та сподівається, що всі проблеми зникнуть самі собою.
З головою у кар'єрі. У сучасному житті дуже важливо бути самостійною та розвиненою людиною. І це чудово, якщо у жінки все це вдається, але у будь-якій справі повинен бути баланс. Якщо віддавати всю енергію в роботу, то доволі складно знайти час для простих моментів щастя, як посиденьки на каві з подругами чи ті ж побачення. Та й розвиток стосунків, у яких докладає зусиль і має час лише хтось один, стоїть під питанням.
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