5 речей, які має взяти чоловік на перше побачення

Якщо ти хочеш, щоб перше побачення не стало останнім, – прихопи з собою ці 5 речей. Не факт, що усі вони знадобляться. Але й зайвими не будуть, адже можуть виручити у відповідний момент.

До твоєї уваги 5 речей, які варто взяти кожному чоловікові на перше побачення.

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1. Шоколадка

Щонайменше шоколад може дозволити вгамувати голод. Щонайбільше – вона підвищує настрій. А ще шоколад додасть вашим поцілункам приємний присмак. Але це не означає, що потрібно замість походу в кав'ярню витягати з кишені шоколадку та подавати її так, наче це страва з найдорожчого ресторану міста. Вона буде доречною наприкінці зустрічі, коли ви вже вдосталь нагулялися вечірніми вуличками та трішки стомилися.

2. Парасолька

Нехай дощ і не планується, але наявність у тебе парасольки говорить про серйозні наміри стосовно стихії. Ось ти який, з парасолькою, на тебе можна покластися. Тільки уяви, а раптом і справді почнеться дощ! Це буде зірковий час для людей з парасольками. У принципі, роль парасольки може зіграти й машина. Але тоді доведеться всюди носити її з собою.

3. Упаковка серветок

Колись на місці серветок був носовичок, але ці антигігієнічні часи минули. Не всяка дівчина прийме від тебе хустку, нехай і чисту, і шовкову, і з ініціалами (особливо чужими). А ось серветку з пачки – цілком. Потрібно ж дівчині чимось витерти сльози, що виступили від сміху після твого особливо вдалого жарту.

4. Гроші

Хоч як би пустував фемінізм на планеті Земля, святе правило першого побачення – чоловік оплачує рахунок – ще ніхто не скасовував. Принаймні у тих випадках, якщо запросив на каву саме ти. Також потурбуйся, щоб у тебе була не лише кредитка, а й готівка. Не хочеться потрапити у незручну ситуацію, коли термінал не працює, а до банкомата пів години ходу.

5. Презервативи

Навіть найбільш пристойна дівчина іноді пускається берега. Опинитися у такий момент без презерватива якось не по-джентльменськи. Звичайно, необов'язково брати пачку з 12 презервативів – це вже буде відвертий перегин. Скромно заховай у сумці, але потурбуйся про те, щоб він не пошкодився ключами й іншим дріб'язком.

На першому побаченні ці 5 речей точно зайвими не будуть. Візьми їх із собою і буде тобі щастя!

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