Скільки знадобиться часу, щоб стати по-справжньому щасливим у шлюбі

Фахівці вирішили з'ясувати, скільки часу треба людині, перш ніж вона буде відчувати себе щасливою у шлюбі.

Для цього спеціалісти провели не одне детальне дослідження, а також запросили взяти участь в експерименті 2034 тисячі сімейних пар.

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Відомо, що середній вік жінок 35 років, а чоловіків 37 років. Учасникам було запропоновано заповнити спеціальні анкети, в яких вони давали чесні відповіді про своє особисте життя і те, що їх в ньому не влаштовує. Результати цього експерименту наочно продемонстрували, що якщо перші 20 років шлюбу їх задоволеність знижувалася, то наступні роки спільного життя з партнером приносили їм набагато більше задоволення.

"Не дивлячись на те що розлучення в наші дні явище популярне, багато пар все-таки живуть один з одним все життя. І якщо ми подивимося на ці стосунки в довгостроковій перспективі, то побачимо, що рівень щастя і якість спілкування залишається високим, а розбіжностей стає все менше", – резюмували вчені.

Також вони додали, що чим більше часу люди проводять разом, тим сильніше вони починають цінувати один одного і довіряти своєму партнерові.

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