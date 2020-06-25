Майбутнє поруч: головну роль у фільмі віддали роботу зі штучним інтелектом

Робот Еріка, яка володіє штучним інтелектом, зіграє головну роль у науково-фантастичному фільмі. Як інформує The Hollywood Reporter, картина під назвою b стане першою у своєму роді – раніше ШІ ще не знімали в ролі актора.

Бюджет b становить 70 мільйонів доларів. Ці гроші виділили відразу кілька продюсерських компаній: BondIt Capital Media, що просувала фільми "До кісток" і "Ван Гог. З любов'ю, Вінсент", Happy Moon Productions і Ten Ten Global Media.

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Сюжет картини оповідає про вченого, "який виявив, наскільки небезпечна його програма для удосконалення людської ДНК, і допомагає врятуватися жінці з ШІ, яку він спроєктував".

Еріку розробили у 2018 році японські вчені з Осаки та Кіото. З нею також записали кілька роликів. За словами Сема Хозе, одного з авторів картини, перед зйомками з роботом довелося ґрунтовно попрацювати, змоделювавши його рухи і поведінку.

Хоча у картини ще немає режисера, зйомки вже почалися: торік команда зняла деякі сцени з Ерікою в Японії. Решта частини фільму будуть зняті в Європі у 2021 році.

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