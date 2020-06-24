"Аварійна" зарядка iPhone: в iOS 14 виявили приховану функцію

Буквально на днях компанія Apple представила нову версію операційної системи iOS 14. Блогери та ентузіасти вже встановлюють бета-версії та розповідають про функції, про які не розповіли під час презентації. Зокрема, мовиться про функцію "аварійної" зарядки iPhone. Що це таке та як вона працює?

Під час презентації iOS 14 Apple розкрила чимало нових особливостей мобільної операційної системи, включаючи модифіковану "дзвонилку", а також можливість кастомізації віджетів на домашньому екрані.

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Як виявилося, косметичними змінами компанія не обмежилася – у список "умінь" нової версії ОС увійде не надто очевидна, але вельми корисна в деяких випадках функція.

Під час вивчення iOS 14 відомий журналіст Марк Гурман виявив, що в Apple допрацювали алгоритм визначення потрапляння рідини в інтерфейсний порт смартфона. В останніх версіях прошивки при виявленні крапель в області роз'єму Lightning при під'єднанні блоку живлення на екран виводиться попередження про неможливість зарядки гаджета – спершу рекомендується просушити його.

Функція використовується на ваш страх і ризик

З виходом же нової операційки користувачі отримають функцію Emergency Override, яка дозволить проігнорувати попередження та продовжити "дозаправку" пристрою на свій страх і ризик, попри можливість його виходу з ладу. Така опція може бути корисною, якщо потрібно зробити екстрений дзвінок при низькому рівні заряду акумулятора.

Поява релізної версії iOS 14 очікується восени поточного року. Публічні бета-версії з'являться вже у липні, але ми наполегливо рекомендуємо чекати остаточної версії, аби обійтися без багів і проблем.

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