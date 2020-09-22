Чому чай матча кращий за каву: користь, визнана у всьому світі

Дорогий і смачний зелений чай матча – це 100% натуральна пудра листового зеленого чаю. Він є частиною знаменитої японської чайної церемонії. Про користь зеленого чаю матча читайте далі.

Порошковий чай матча вважається особливо корисним для здоров'я бо, випиваючи цей напій, людина поглинає чайне листя цілком, а значить, отримує набагато більше антиоксидантів і вітамінів.

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Чай дозволяє розслабити все тіло, але при цьому не втратити концентрацію уваги на важливих моментах, тому його часто п'ють перед процесом медитації; У горняті матчі приблизно стільки ж кофеїну, скільки в горняті кави, проте різниця в тому, що цей чай містить ще й л-теанін. Разом, ці речовини не тільки надають енергії, але не підвищують нервозність, як це робить кава; Іншим результатом дії л-теаніна є вироблення дофаміну і серотоніну. Ці речовини піднімають настрій, сприяють поліпшенню пам'яті і концентрації уваги, допомагають розслабитися і впоратися зі стресом; Він відновлює кислотно-лужний баланс, оскільки сам є лужним засобом, а велика частина споживаної людиною їжі – кислотна; Зелений чай матча прискорює метаболізм і допомагає організму спалювати жир приблизно в чотири рази швидше, ніж зазвичай. При цьому матча не викликає ніяких побічних ефектів; Матча допомагає захистити шкіру від впливу ультрафіолету, запобігає її старінню; Загальмовує процеси старіння. Напевно, всі знають про те, що серед японців велика кількість довгожителів. Варто відзначити, що середня тривалість життя людей, які живуть на родині цього чаю, набагато вища, ніж в інших регіонах Японії.

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