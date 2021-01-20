Три незвичні ознаки того, що ви занадто багато сидите

Ознаки того, що ви сидите надато довго

Чи задумувались ви колись над тим, скільки часу проводите у сидячому положенні? У сучасному світі і так бракує фізичної активності, тож варто знати про ознаки того, що ви вже надто довго сидите.

Спортивний психолог з Колумбійського університету доктор Еймі Лейтон назвала три доволі незвичайні ознаки того, що ви провели забагато часу у сидячому положенні. Всі вони не надто приємні, адже мотивують більше рухатись.

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Постійна втома. Звісно ж, її може викликати чимало чинників, серед яких стрес, неправильне харчування та низький рівень активності. Але під час тривалої роботи за технікою останній пункт дуже поширений. Як би дивно це не звучало, але чим більше ви сидите, тим більше будете втомлюватись.

"Дослідження показали, що фізичні навантаження тричі на тиждень по 20 хвилин можуть ефективно підіймати рівень енергії", – наголошує експерт.

Забудькуватість. Для хорошої роботи мозку також важлива фізична активність. За словами учених, сидіння упродовж кількох годин поспіль не найкраще позначається на пам'яті.

"Якщо ви регулярно довгий час проводите у сидячому положенні, мало займаєтесь спортом, то можете страждати від провалів у пам'яті", – наголосила Лейтон.

Поганий настрій. Саме так, навіть вироблення серотоніну пов'язане з рухом. Тож для отримання гормону радості варто періодично змінювати своє положення. Така проста річ здатна справді покращити ваш рівень задоволення життям.

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