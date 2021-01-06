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Гнучкий графік чи офісна робота: що робить працівників щасливими насправді

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Ідеальний графік роботи - фото 1
Ідеальний графік роботи

Пандемія коронавірусу змусила світ змінити формат роботи для багатьох людей, тому дослідники вирішили проаналізувати, який режим найбільше сприяє продуктивній праці.

Коронавірус змінив правила гри для всіх країн світу, які відправили на віддалену роботу більшість працівників у різних сферах. Однак який формат праці робить людей щасливішими та ефективнішими?

І ще: Представники цих професій більш схильні до зрад

Відповідно до досліджень компанії зі списку Fortune 500, саме гнучкий графік роботи значно переважає над типовим офісним. Учені упродовж 9 місяців стежили за тими, хто працює з 9:00 до 17:00, та тими, хто має довільний режим. За цей час вдалось визначити, що представники другої групи значно рідше хворіють, присвячують більше часу роботі, швидше отримують підвищення, а також більше задоволені робочим життям.

Гнучкий графік чи офісна робота: що робить працівників щасливими насправді - фото 442044

Варто додати, що гнучкий графік ще й зменшує шанси на вигорання та стрес, адже дозволяє проводити більше часу з родиною та облаштовувати сімейне життя.

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Джерело: kanobu
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