Три найкращих продукти для тих, хто хоче зберегти здоров'я серця

Регулярні вправи і правильне харчування можуть забезпечити здоров'я вашого серця. Зараз ви дізнаєтеся про 3 суперпродукти для здорового серця.

Риба

Є кілька доступних видів риби, які дуже корисні для здоров'я вашого серця, а лосось одна з найкращих риб, яка чудово підходить для серцевої діяльності. М'ясо лосося включає велику кількість жирних кислот Омега-3 і Омега-3 DHA і EPA, що знижує ризик блокування серця, інших серцевих захворювань і артеріального тиску.

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Тунець, сардини, макрель – ці риби також корисні для людського організму. Ви можете приготувати смажену рибу в оливковій олії або на грилі, або ви також можете додати бажану рибу в рагу або макарони.

Темні боби

Темні боби або чорні боби мають високий вміст клітковини, магнію, комплексу вітаміну В і жирних кислот омега-3, які допомагають підтримувати рівень цукру в крові і рівень холестерину в організмі людини, що звучить добре для вашого серця також. Ви можете приготувати кілька страв з чорних бобів або додати їх в свій суп, рис, сочевицю і салат. Пророслі чорні боби також ефективні і є здоровою їжею для серця і загального стану здоров'я.

Вівсянка

Вівсянка – супер'їжа для вашого серця. Вівсянка містить жирні кислоти омега-3 і велику кількість волокон, що корисно для здоров'я серця і травної системи. Це може бути хорошим варіантом для вашого сніданку або вечері.

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