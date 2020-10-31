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Топ-3 продуктів, що викликають зневоднення

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Кава - фото 1
Кава / cozyzone

З вами часто трапляється почуття сильної спраги? Серед причин подібного стану можуть бути неочевидні фактори: від рівня якості споживаної води до продуктів, які зневоднюють організм.

Чай та кава

Кава один з найпопулярніших напоїв. Однак кофеїн, який входить до складу кави, чорного і зеленого чаю, має сечогінний ефект, а значить виводить воду з організму. Тому рекомендована доза кави максимум три горня на день.

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Алкоголь

Спиртні напої зменшують вироблення антидіуретичного гормону, що сприяє значним втратам рідини в організмі і може призвести до зневоднення. Краще не зловживати алкоголем, а щоб добре почуватися після, спробуйте випити склянку води до початку вечірки, а потім чергувати алкоголь і воду протягом вечора.

Топ-3 продуктів, що викликають зневоднення - фото 432945

Лимонний сік

Лікарі давно довели користь лимонного соку для організму. Він покращує процес травлення, нормалізує апетит, зміцнює імунітет і підбадьорить не гірше за каву. Для багатьох склянка теплої води з соком половини лимона це звичний ранковий ритуал краси і здоров'я. Але, як і в усьому, тут важлива норма, адже цей напій потужний діуретик. Надмірне щоденне вживання може призвести до зневоднення організму і порушення водного балансу.

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Джерело: elle
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