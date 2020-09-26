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Три найкращих осінніх напої для зміцнення імунітету
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Зміцнити імунітет восени можна натуральними засобами. Наприклад, смачними напоями. Вони особливо актуальні в таку холодну погоду.
Імбирний чай
Імбир – це безумовний хіт осіннього сезону. Варто скористатися моментом і отримати максимум вітамінів і поживних речовин від цієї корисної рослини. Імбир має прекрасний тонізуючий, дезинфікуючий, зміцнюючий ефект. У його складі велика кількість корисних речовин.
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Настій шипшини
Шипшина – джерело вітамінів і поживних речовин. Особливо багато в ньому вітаміну С. Аскорбінової кислоти в шипшині навіть більше, ніж в лимонах і чорній смородині. Так, в одному-трьох плодах цієї рослини міститься добова норма вітаміну С. Цим переваги шипшини не обмежені. Вона також містить в своєму складі дубильні речовини, цукор, пектини, органічні кислоти, вітаміни Р, К, Е, А, В2.
Обліпиховий чай
Ще одна лікарська рослина, що за популярністю нітрохи не поступається шипшині, це обліпиха. Це джерело поживних речовин і вітамінів. Вона визнана чи не найкориснішою рослиною, що тільки існує на нашій планеті. У ній містяться вітаміни А, групи В, С, Н, РР, Е, цукор, дубильні і білкові речовини, пектини, органічні кислоти, фітонциди, залізо, кальцій, магній, фосфор.
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