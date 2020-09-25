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Американський лікар назвав три важливих правила довголіття

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Довголіття - фото 1
Довголіття / slide-share

Американський фахівець Френк Ліпман розповів, які прості правила допоможуть зміцнити організм і тим самим збільшити тривалість життя.

Експерт зазначив, що дуже важливу роль в цій справі відіграють фізичні вправи.

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Однак, їх треба виконувати правильно. В першу чергу, не можна перевантажувати організм інтенсивними тренуваннями, правильно розподіляйте навантаження, щоб потім не боліло все тіло. Також лікар підкреслив, що для організму є корисними "невеликі стреси". Наприклад, періодичне голодування або загартовування. На думку вченого, такі дії збільшують тривалість життя, тому що стимулюють "гени довголіття".

Третім правилом є правильне сприйняття проблем. Доктор зазначає, що не можна все сприймати надто близько до серця і піддаватися стресовим станам, тому що вони провокують розвиток багатьох захворювань. Френк Ліпман радить шукати у всьому плюси і насолоджуватися життям.

Американський лікар назвав три важливих правила довголіття - фото 427387

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Джерело: meblevozka
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