Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Найменше зло: названі найкорисніші алкогольні напої

  • 95
Алкогольні напої - фото 1
Алкогольні напої / femina

Експерти після довгих досліджень з'ясували, які саме алкогольні напої більше за інших несуть користь для здоров'я.

Червоне вино

В одній пляшці червоного вина міститься від 4% до 9% денної норми заліза, 9,4% калію і 5% відсотків магнію. У ньому багато антиоксидантів, які мають позитивні властивості. Наприклад, ресвератрол знижує ризик утворення тромбів і рівень поганого холестерину в крові. Також цей напій є не дуже калорійним. Зазвичай в одному келиху міститься від 110 до 130 кілокалорій.

Це цікаво: Як побороти похмілля: 4 перевірені способи

Темне пиво

У келиху об'ємом близько 350 мілілітрів міститься всього 128 кілокалорій. Напій має антиоксидантні властивості, тому регулярне вживання темного пива (в помірних дозах) знижує ризик захворювань серцево-судинної системи.

Коктейль Кривава Мері

До складу коктейлю входить томатний сік, а найбільш активними інгредієнтами томатів є лікопіни (захищають від захворювань простати), катехіни (захищають шкіру), зеаксантіни (захищають очі), вітамін А і флавоноїдні антиоксиданти. Коктейль також вважається низькокалорійним.

І ще: Як залишатися тверезим при вживанні алкоголю: шпигунські способи

Джерело: gizmodo
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
  • 21 вересня, 13:50
  • 1214
Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
  • 20 вересня, 12:20
  • 164
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2534428
Загрузка...
Новини