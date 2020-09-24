Найменше зло: названі найкорисніші алкогольні напої

Експерти після довгих досліджень з'ясували, які саме алкогольні напої більше за інших несуть користь для здоров'я.

Червоне вино

В одній пляшці червоного вина міститься від 4% до 9% денної норми заліза, 9,4% калію і 5% відсотків магнію. У ньому багато антиоксидантів, які мають позитивні властивості. Наприклад, ресвератрол знижує ризик утворення тромбів і рівень поганого холестерину в крові. Також цей напій є не дуже калорійним. Зазвичай в одному келиху міститься від 110 до 130 кілокалорій.

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Темне пиво

У келиху об'ємом близько 350 мілілітрів міститься всього 128 кілокалорій. Напій має антиоксидантні властивості, тому регулярне вживання темного пива (в помірних дозах) знижує ризик захворювань серцево-судинної системи.

Коктейль Кривава Мері

До складу коктейлю входить томатний сік, а найбільш активними інгредієнтами томатів є лікопіни (захищають від захворювань простати), катехіни (захищають шкіру), зеаксантіни (захищають очі), вітамін А і флавоноїдні антиоксиданти. Коктейль також вважається низькокалорійним.

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