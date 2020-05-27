Три найкорисніші спеції для тих, хто хоче схуднути

Коріандр, куркума, кардамон здатні значно прискорити обмін речовин і посприяти позбавленню надлишків ваги.

Зрозуміло, що страви з цими приправами і спеціями не замінять регулярних занять спортом, але можуть значно допомогти людям, які прагнуть схуднути.

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Коріандр. Відомий також як кінза. Здатний значно прискорювати метаболізм. Він незамінний в салатах, його додають в супи, м'ясні та овочеві страви.

Кардамон. Вчені з'ясували, що регулярне вживання кардамону знижує рівень цукру в крові і допомагає виводити з організму LDL, або поганий холестерин.

Куркума. Куркума хороша тим, що прискорює метаболізм практично відразу ж після того, як потрапляє в наш організм. Крім того, вона вважається надійним способом уникнути набору ваги після суворої дієти.

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