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Чи можуть матюки бути корисними

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Чи можуть матюки бути корисними - фото 1

Нецензурна лексика навряд чи в когось викликає захват, але насправді лайка буває справді корисною. У яких випадках – читайте далі.

Дослідники з Оксфордського та Кілського університетів вирішили перевірити, чи справді лайка допомагає знизити біль. Для цього вони організували експеримент за участю 92 добровольців, які повинні опустити руки у крижану воду.

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Коли людям ставало нестерпно холодно вони повинні були кричати або "fuck", або штучно вигадані слова "fouch" і "twizpipe", які звучанням ледь нагадують матюки. Водночас учені відстежували перепади серцебиття всіх піддослідних, а також просили описати біль під час вживання нецензурної лексики.

via GIPHY

З'ясувалось, що матюки справді допомагали зменшити больові відчуття аж на третину, а от вигадані словечка лише викликали сміх. Чому ж так? Науковці вважають, що мозок просто не має асоціацій з вигаданими "fouch" і "twizpipe", а от лайку люди чули з дитинства.

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Джерело: ЙОД
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