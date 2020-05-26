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Три правила, які дозволять зміцнити імунітет

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Імунітет - фото 1
Імунітет / tion

На думку лікарів, слід дотримуватися всього кількох правил, які допоможуть тримати імунітет в тонусі і знизять шанси захворіти.

Білкова їжа, вітаміни, мікроелементи. Збалансоване харчування відіграє особливу роль у підтримці імунітету. Так, важливо зосередитися на білкової їжі й вітамінах. Рекомендовано їсти продукти, багаті вітамінами А, В, C, Е. Неймовірно корисні морква, шпинат, ягоди шипшини, оливкова олія, томатний сік, яблука і цитрусові, які містять ці речовини.

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Спеції для імунітету. Вживання спецій, таких як імбир, кориця, гвоздика, часник і інші, допомагає посилити кровообіг і підвищити активність імунітету. Кориця, наприклад, багата мінеральними речовинами, такими, як калій, кальцій, залізо, магній, фосфор і цинк. Містить вітаміни групи B, вітамін С, А, PP. Також в ній містяться дубильні речовини, ефірні олії, клітковина.

Фізичне навантаження. Хоча б п'ять хвилин на день варто відвести на фізичні вправи. Можна зробити невелику зарядку або просто розтертися рушником: це допоможе поліпшити кровообіг – один з чинників хорошого імунітету. Крім вправ, важливо ходити пішки кожен день не менше ніж по 30-40 хвилин: стільки часу потрібно для того, щоб активізувалися серцево-судинну і імунну системи.

Бережіть себе - фото 406409
Бережіть себе

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Джерело: tion
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