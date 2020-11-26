Три найгірші звички для людей з гастритом

На перший погляд, може здатися, що гастрит – нешкідлива недуга, але, якщо його не лікувати і не стежити за своїм способом життя, він призведе до серйозних проблем зі здоров'ям.

Недостатнє вживання води

Контролюйте свій водний баланс, щоб організм не був зневоднений. Річ у тому, що вода допомагає нормалізувати рівень кислотності в шлунку, тим самим полегшуючи симптоми запалення. Але не треба пити воду через силу, встановіть для себе норму – 1 або 1,5 л. води в день і намагайтеся її дотримуватися.

І ще: 7 продуктів, які можуть викликати здуття

Сильний стрес

Через регулярний стрес і занепокоєння у вас можуть виникнути проблеми зі шлунком, тому що в організмі посилюється вироблення шлункової кислоти, яка навантажує його слизову оболонку. Все це підсилює дискомфорт і може викликати загострення гастриту.

Куріння

Ця згубна звичка негативно впливає не тільки на стан легенів, а й може викликати купу захворювань шлунка. Куріння знижує здатність загоєння слизової оболонки і здатне спровокувати виразки.

Це цікаво: Патчі під очі: як часто ними можна користуватись