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Патчі під очі: як часто ними можна користуватись
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Патчі стали невіддільною частиною догляду за собою, адже їх можна знайти у косметичці майже кожної жінки. Але як правильно і як часто ними користуватись - читайте далі.
Є чимало видів та способів застосування патчів під очі, адже вони хоч і популярні, але мають неоднозначні відгуки. Хтось отримує очевидний результат, а хтось зовсім не бачить сенсу витрачати гроші.
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У будь-якому випадку, варто розуміти, що патчі справді допоможуть позбавити сліди втоми, невеликі набряки та роблять шкіру свіжішою. Але врятувати обличчя після гучної вечірки чи неправильного догляду точно не зможуть.
Але важливо пам'ятати, що й патчі мають свої правила використання, серед яких не лише зберігання у холодному місці. Експерти рекомендують брати патчі всього 1-2 рази на тиждень. Щоб побачити результат, краще робити це курсом, приміром, упродовж місяця чи двох. Після цього обов'язково зробити перерву, щоб шкіра не звикла до них і самостійно виробляла колаген.
Також фахівці наголошують, що засоби догляду працюють на випередження, але не можуть кардинально виправити ситуацію, яка вже є.
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