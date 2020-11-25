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7 продуктів, які можуть викликати здуття
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Від харчування залежить багато чого: краса, здоров'я, молодість. Певні продукти здатні налагодити певні сфери. Вони впливають на стан деяких органів, у тому числі травну систему. Певна їжа здатна викликати здуття живота, що принесе значний дискомфорт у повсякденність.
Розбираємо 7 продуктів, які можуть стати причиною появи здуття живота!
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Сіль. Сіль і спеції – одні з головних продуктів, які непомітно провокують здуття живота. Здається, що їх у раціоні не так і багато, проте вживання їх у більшій кількості, ніж норма, призведе до неприємних наслідків. Також сіль затримує рідину в організмі, провокуючи сонливість та лінь. Треба їсти менше добавок подібного типу, щоб не стикатися з подібними проблемами.
Броколі, капуста. Вельми корисні овочі, які провокують здуття живота. Відмовлятися від них немає ніякого сенсу. Адже це відмінне джерело вітамінів А і С, харчових волокон, бета-каротину. При цьому в продукті мало калорій, він ситний, що позитивно позначиться на фігурі.
Жувальна гумка. Жування гумок викликає заковтування великої кількості повітря. Вона потрапляє у живіт, викликає тиск у шлунково-кишковому тракті, як наслідок, здуття живота. Жувачка не допоможе у вирішенні проблеми несвіжого дихання краще, якщо порівнювати її з зубною пастою або ополіскувачем для ротової порожнини.
Боби. Волокна, протеїни, антиоксиданти – ось чим багаті бобові продукти. Вони дуже корисні для здоров'я, проте містять ще й олігосахариди, що провокує здуття живота.
Газовані напої. Вони утворюють здуття живота. Тому краще замінити газовану воду на свіжу чисту питну воду або чай. Для фігури найбільш оптимальним є зелений чай.
Смажена їжа. Вона поволі перетравлюється, сприяє утворенню жирових складок, викликає проблеми шлунково-кишкового тракту, включаючи здуття живота. Особливо якщо в їжі багато солі. Пам'ятайте ж, що вона несприятливо діє?
Яблука. Усім відома користь яблук. Смачні та соковиті фрукти містять безліч вітамінів, розчинні харчові волокна під назвою пектини, але водночас споживання смаколиків загрожує здуттям живота. Не зловживайте цим продуктом, інакше не уникнути проблем з травленням.
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