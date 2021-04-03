Названий найкращий овоч для боротьби з гіпертонією

Морква і морквяний сік давно відомі, як народний засіб боротьби з гіпертонією (артеріальною гіпертензією). Ще один доказ того, що морква – потужний засіб для нормалізації тиску і профілактики серцево-судинних проблем надали вчені.

В ході дослідження медики встановили, що додавання до раціону моркви не тільки нормалізує артеріальний тиск, а й покращує стан судин, уражених атеросклерозом. Тому дослідники рекомендують їсти моркву і пити морквяний сік з метою профілактики серцево-судинних захворювань. Про це пише журнал Nutrients.

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Морква багата калієм, саме цей елемент відповідає за здоров'я серцевого м'яза, допомагає налагодити роботу всієї серцево-судинної системи. А ще, завдяки вмісту в моркві селену, можна зберегти молодість і зміцнити імунітет. І, звісно ж, морква – це просто криниця бета-каротину (провітаміну А), який є потужним антиоксидантом, допомагає зберегти зір, а також знижує ризик розвитку раку.

Пити морквяний сік, гризти соковиті плоди або додавати овоч в салат – справа особистого смаку. Єдиний мінус моркви – це алергенний продукт, тому людям, схильним до алергічних реакцій з морквою слід бути обережними.

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