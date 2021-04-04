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Три прості правила міцного здоров'я

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Три прості правила міцного здоров'я - фото 1

Якщо ви прагнете завжди бути здоровими, енергійними та молодими, то ці правила повинні стати звичними. Навіть поступові зміни у житті допоможуть відчутно покращити самопочуття.

Здоровий спосіб життя можна назвати не лише ключовою умовою довголіття, а й правильним сучасним трендом. Адже від нього залежить і фізичний, і моральний стан. Тому newsyou пропонує звернути увагу на три прості, але дуже важливі правила здорового способу життя.

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Повноцінний сон. Чимало людей ігнорують цей аспект свого життя, намагаючись встигнути виконати більше або просто недооцінюючи нічний відпочинок. Але саме сон допомагає відновити енергію, зміцнити імунітет, покращити роботу нервової системи, а також пришвидшити метаболізм. Тому щонайменше 7-9 годин варто виділяти кожному.

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Якісна їжа. У кожного є свої уподобання у смаколиках, але для експерименту достатньо тиждень записувати, що ви вживаєте та коли, а також підрахувати калорії. Це дозволить краще зрозуміти, чи отримуєте ви достатньо корисних речовин, чи не переїдаєте, а також що потребує більшої уваги.

Активність. Фізичні навантаження необхідні не лише тим, хто прагне схуднути, а й кожному, хто хоче бути здоровим. Тому щодня варто звертати увагу на спорт або хоча б замінити ліфт на сходи, а поїздки транспортом на прогулянку.

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