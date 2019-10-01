Не забувайте вмикати фари! З 1 жовтня поліція почне штрафувати водіїв

Поліція вирішила нагадати українським водіям, що в період з 1 жовтня по 1 травня змінюються правила дорожнього руху за містом. Так, з початком другого місяця осені автомобілісти повинні вмикати під час руху вдень ​​денні ходові вогні або фари ближнього світла.

Відзначимо, що згідно з правилами дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції автомобіля – ближнє світло фар.

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Поліцейські акцентують увагу водіїв на те, що ця вимога є обов'язковою для виконання в будь-який час доби. Таке правило діє в Україні ще з 2013 року. Його ввели з метою зменшити аварії на українських дорогах поза населеними пунктами за рахунок додаткового позначення рухомої машини.

Тим, хто забуде увімкнути ходові вогні або ближнє світло фар, загрожує штраф в розмірі 425 гривень.

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