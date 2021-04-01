Три доступних способи позбутися токсинів назавжди

Щоб організм нормально функціонував, важливо забезпечити здорове середовище для роботи клітин. Для цього необхідна детоксикація.

Це Детоксикація організму може бути простою і доступною! Її можна здійснити в домашніх умовах. Як ефективно вивести токсичні речовини з організму пише dobrobut.

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Лимонна вода. Можна випити зранку натщесерце склянку теплої води зі свіжовичавленим лимонним соком. Це оптимізує роботу печінки і жовчного міхура. Лимон має в складі лимонну кислоту, яка покращує функцію організму виводити токсичні речовини. Вода з лимоном активує травні ферменти і кишкову перистальтику, що допомагає виведенню шлаків за допомогою дефекації.

Суха чистка. Погладжування шкіри делікатними рухами в бік серця допоможуть активувати лімфатичну систему. Суха чистка допоможе вивести токсини з тканин. Як виконувати:

Беремо щітку з натуральною щетиною, виконуємо нею легкі, але впевнені і довгі рухи від ступень, наближаючись до серця

Рухи по руках починаються від кистей вгору

Після процедури приймаємо душ

Психоемоційний детокс. Очищення токсичних думок також важлива стратегія зберегти здоров'я. Хімічний склад крові регулюється мозком. Останній визначає середовище, в якій живуть клітини. На регуляцію мозку впливають наші емоції.

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