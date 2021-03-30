Чому у вас від морозива болять зуби: учені пояснили причину неприємних відчуттів

Зубний біль, що виникає після вживання в їжу чогось холодного, може бути пов'язаний з невідомими раніше властивостями одонтобластів. Це клітини, з яких складається дентин – тканину зуба, розташована відразу під емаллю.

Як встановила група вчених з Бразилії, Німеччини та США, одонтобласти у деяких людей здатні відчувати холод. Це відкриття допоможе у створенні нових препаратів для догляду за порожниною рота, у тому числі жуйок, переконані автори дослідження, опублікованого у журналі Science Advances.

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Раніше було відомо, що біль у зубах може викликатися наявністю дірки, яка доходить до пульпи (м'якої тканини всередині зуба, з'єднаної з кровоносними судинами та нервами). Але зубний біль може виникати й без пошкодження зуба, наприклад, у людей похилого віку.

Чутливими до холоду можуть стати й пацієнти, які проходять хіміотерапію на основі платиновмісних препаратів. Біль у зубах іноді навіть змушує людей припинити лікування раку, каже співавтор дослідження Йоген Ленерц з Массачусетської багатопрофільної лікарні.

Водночас зубний біль вивчати досить важко: тканини зуба, перш за все дентин (який відповідає за форму зуба), тверді. А вивчити больові сигнали можна, тільки викликавши біль безпосередньо у ротовій порожнині людини – тобто їй довелося б різати зуб.

Тому дослідження зубного болю проводять на мишах, у яких маніпуляції над зубами здійснюють, поки тварини перебувають у стані анестезії. Їх реакцію на біль досліджують через поведінку: наприклад, миші із зубним болем п'ють більше підсолодженої води.



На холод по-особливому реагує білок, закодований у гені TRCP5 / Фото Unsplash

Як з'ясував Ленерц з колегами, причиною чутливості зубів до холодного є білок, закодований у раніше відкритому гені TRCP5. Цей ген присутній у нервових клітинах різних частин тіла і, як було показано раніше, є медіатором больового сигналу, викликаного холодом. Зокрема, білок TRCP5 впливає і на клітини дентину одонтобласти, роблячи їх чутливими до холоду. Таким чином, людина відчуватиме біль у зубах, якщо дентин з тих чи інших причин позбавляється природного захисту – емалі.

І хоча це звучить логічно, саме зв'язок болю з білком TRCP5 дозволив вченим знайти, як можна подолати чутливість зубів до холоду. Це можливо за допомогою гвоздичної олії, яку й раніше використовували у цих цілях.

Хімічна сполука евгенол, яка міститься в олії гвоздики, виявилася дієвою в блокуванні діяльності TRCP5. Її Ленерц з колегами пропонують додавати, наприклад, у жувальну гумку для людей з чутливими зубами. Але пробувати самолікування категорично не рекомендують.

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