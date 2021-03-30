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Названо три кроки до здорового повноцінного життя

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Спосіб життя - фото 1
Спосіб життя / gettyimages

Якщо хочете залишатися енергійними, молодими і здоровими, стежте за своїм способом життя. Здоровий спосіб життя – це концепція життєдіяльності людини, спрямована на поліпшення її фізичного, душевного і соціального добробуту.

Експерти кажуть, що сон, харчування і рух – ось три кити, на яких будується ЗСЖ. Якщо з ними все добре, тоді і самопочуття буде прекрасним. Про це пише 4brain.

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Повноцінний сон – перший і найважливіший інгредієнт здоров'я. Кожній людині потрібен відпочинок для відновлення сил і енергії, адже сон зміцнює імунітет, поліпшує метаболізм, роботу нервової системи, а також позитивно впливає на зовнішній вигляд.

Другий інгредієнт – їжа. Що, як і коли є – ви вирішуєте самостійно. Але експерти радять тиждень-другий порахувати калорії або просто записати, що і скільки ви їсте. З'ясуйте, які "стосунки" у вас з їжею. Недоїдаєте? Переїдаєте? Занадто багато солодкого? Жирного? А, може, алкоголю? Подивіться на статистику і ви зрозумієте, в якому напрямку варто рухатися.

Третій інгредієнт – рух. Для підтримки здоров'я потрібна фізична активність, тому мінімум годину на день приділяйте спорту (бігу, плаванню, зарядці, йозі – на свій розсуд). Ваше завдання – нагадати всім м'язам в тілі про їхнє існування і призначення.

Названо три кроки до здорового повноцінного життя - фото 453573

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