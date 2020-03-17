Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Три дієві поради, як позбутись жиру на животі

  • 8
Як схуднути у животі - фото 1
Як схуднути у животі

Літо вже не за горами, тож пора приводити себе у форму навіть на карантині. Тепер у кожного побільшає часу взятись за свій стиль життя і можна почати з раціону. Як позбутись зайвої ваги – читайте далі.

Дієтологи дали кілька простих порад, як скинути жирок з зони живота і не тільки. Ці три поради допоможуть ще й покращити здоров'я.

І ще: Дієтолог назвала продукти, які варто їсти регулярно

Уникайте трансжирів. Це моторошне слово приховує за собою штучні жири, які можна знайти у солодощах, готових соусах, булочках і інших смаколиках.

"Дослідження показали, що ці речовини збільшують не лише кількість жиру в області живота, а й підривають роботу серця. Припинивши їх вживати, ви автоматично почнете втрачати вагу", – пояснюють експерти.

Як схуднути у животі - фото 392730
Як схуднути у животі

Зменште вживання цукру. Це доволі складно, але фахівці радять замінити їх фруктами у невеликих кількостях. Це дозволить зменшити рівень запальних процесів в організмі та підтримуватиме настрій.

Розумно обирайте напої. Всі солодкі газовані і негазовані напої, серед яких і сік, містять дуже багато цукру, кукурудзяного сиропу та фруктози, що викликає також стрибки інсуліну.

"Їх вживання на 60% збільшує ризики розвитку ожиріння", – наголошують дієтологи.

Як схуднути у животі - фото 392729
Як схуднути у животі

Читайте також: Ці 4 продукти позитивно впливають на привабливість

Джерело: /newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
  • Вчора, 15:13
  • 448
Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
  • 15 березня, 20:22
  • 1168
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2170557
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа