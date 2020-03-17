Три дієві поради, як позбутись жиру на животі

Літо вже не за горами, тож пора приводити себе у форму навіть на карантині. Тепер у кожного побільшає часу взятись за свій стиль життя і можна почати з раціону. Як позбутись зайвої ваги – читайте далі.

Дієтологи дали кілька простих порад, як скинути жирок з зони живота і не тільки. Ці три поради допоможуть ще й покращити здоров'я.

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Уникайте трансжирів. Це моторошне слово приховує за собою штучні жири, які можна знайти у солодощах, готових соусах, булочках і інших смаколиках.

"Дослідження показали, що ці речовини збільшують не лише кількість жиру в області живота, а й підривають роботу серця. Припинивши їх вживати, ви автоматично почнете втрачати вагу", – пояснюють експерти.

Як схуднути у животі

Зменште вживання цукру. Це доволі складно, але фахівці радять замінити їх фруктами у невеликих кількостях. Це дозволить зменшити рівень запальних процесів в організмі та підтримуватиме настрій.

Розумно обирайте напої. Всі солодкі газовані і негазовані напої, серед яких і сік, містять дуже багато цукру, кукурудзяного сиропу та фруктози, що викликає також стрибки інсуліну.

"Їх вживання на 60% збільшує ризики розвитку ожиріння", – наголошують дієтологи.

Як схуднути у животі

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