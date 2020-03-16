Ці 4 продукти позитивно впливають на привабливість

Ці продукти не лише смачні, а й дуже корисні

Якщо ви хочете відмінно виглядати – у вашому раціоні обов'язково мають бути ці продукти. Вони не лише смачні, а й позитивно впливають на привабливість вашого обличчя.

Німецькі фахівці дали пораду стосовно того, що потрібно з'їсти, щоб шкіра обличчя надовго зберігала свіжий і квітучий вигляд. Це продукти, у складі яких містяться каротиноїди. Їх можна їсти як сирими, так і готувати з них різноманітні страви.

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Йдеться про овочі. Це морква, помідори та перець. Зокрема, в помідорах і томатній пасті міститься каротиноїдний лікопін – за словами експертів, він приносить шкірі користь більшу, ніж дорогі засоби для догляду. Томатну пасту фахівці рекомендують додавати до супів, а також готувати на її основі різні соуси і заправки.

Віддавайте перевагу червоним овочам

Також для здоров'я і краси шкіри вчені рекомендують вживати омега-3 жирні кислоти. Заповнити їх дефіцит в організмі можна, якщо готувати кілька разів на тиждень жирні сорти риби – оселедець, скумбрію або лосось.

Натомість експерти рекомендують не захоплюватися десертами, адже солодощі негативно впливають на стан шкіри, роблячи її в'ялою.

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