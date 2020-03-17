Дієтолог назвала продукти, які варто їсти регулярно

Які продукти обов'язково мають бути в раціоні

Американська дієтолог назвала смаколики, які є найважливішими для здоров'я та нормального функціонування організму. Що потрібно додати у щоденний раціон – читайте далі.

Експерт з харчування з Гарварду Тереза Фунг порадила, які продукти повинні завжди бути у холодильнику, щоб не страждати від хвороб та зайвої ваги.

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Чорниця. Її не дарма вважають суперпродуктом, адже вона містить чимало клітковини, антиоксидантів, а також вітамінів А та С.

Її не дарма вважають суперпродуктом, адже вона містить чимало клітковини, антиоксидантів, а також вітамінів А та С. Горіхи. Хоч вони і є доволі калорійними, але є гарним джерелом рослинних білків, жирних кислот та вітаміну Е. Тому жменя горіхів допомагає покращити роботу мозку та позбутись голоду.

Хоч вони і є доволі калорійними, але є гарним джерелом рослинних білків, жирних кислот та вітаміну Е. Тому жменя горіхів допомагає покращити роботу мозку та позбутись голоду. Йогурт без додатків. Він є чудовою основою для мюслів, смузі, а також салатів. А все завдяки кальцію та бактеріям, які покращують мікрофлору.

Він є чудовою основою для мюслів, смузі, а також салатів. А все завдяки кальцію та бактеріям, які покращують мікрофлору.

Що має входити до щоденного раціону

Жирна риба. Не варто ігнорувати сьомгу, скумбрію, лосось та іншу жирну рибу, адже вона допомагає підтримувати імунітет та зовнішній вигляд у нормі.

Не варто ігнорувати сьомгу, скумбрію, лосось та іншу жирну рибу, адже вона допомагає підтримувати імунітет та зовнішній вигляд у нормі. Зелені овочі. Їх варто їсти не просто регулярно, а щодня. Кожна трапеза має містити свіжі, квашені чи заморожені овочі, адже вони містять важливі мікроелементи, які впливають на роботу організму.

Що має входити до щоденного раціону

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