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Дієтолог назвала продукти, які варто їсти регулярно

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Які продукти обов'язково мають бути в раціоні - фото 1
Які продукти обов'язково мають бути в раціоні

Американська дієтолог назвала смаколики, які є найважливішими для здоров'я та нормального функціонування організму. Що потрібно додати у щоденний раціон – читайте далі.

Експерт з харчування з Гарварду Тереза Фунг порадила, які продукти повинні завжди бути у холодильнику, щоб не страждати від хвороб та зайвої ваги.

І ще: Ці 4 продукти позитивно впливають на привабливість

  • Чорниця. Її не дарма вважають суперпродуктом, адже вона містить чимало клітковини, антиоксидантів, а також вітамінів А та С.
  • Горіхи. Хоч вони і є доволі калорійними, але є гарним джерелом рослинних білків, жирних кислот та вітаміну Е. Тому жменя горіхів допомагає покращити роботу мозку та позбутись голоду.
  • Йогурт без додатків. Він є чудовою основою для мюслів, смузі, а також салатів. А все завдяки кальцію та бактеріям, які покращують мікрофлору.
Що має входити до щоденного раціону - фото 392613
Що має входити до щоденного раціону
  • Жирна риба. Не варто ігнорувати сьомгу, скумбрію, лосось та іншу жирну рибу, адже вона допомагає підтримувати імунітет та зовнішній вигляд у нормі.
  • Зелені овочі. Їх варто їсти не просто регулярно, а щодня. Кожна трапеза має містити свіжі, квашені чи заморожені овочі, адже вони містять важливі мікроелементи, які впливають на роботу організму.
Що має входити до щоденного раціону - фото 392612
Що має входити до щоденного раціону

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Джерело: newsyou.info
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