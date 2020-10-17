Три цікаві причини, чому ви не висипаєтеся

Хороший сон позитивно впливає на життя: він покращує розумові процеси, нейтралізує негатив і підвищує продуктивність. Але лягти вчасно і заснути не так просто, як здається.

Ви не знаєте, коли треба лягати

Багато людей не думають про те, о котрій їм треба лягти, щоб виспатися. Порахуйте кількість годин до пробудження. Більшості дорослих людей достатньо від шести до восьми годин сну. Якщо ви не впевнені, яка кількість вам необхідна, спробуйте різну тривалість сну доти, поки не зрозумієте, скільки вам треба поспати, щоб відчувати себе добре.

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Ви лягаєте спати відразу ж після приходу додому

Більшості людей необхідно як мінімум дві години відпочинку перед тим, як лягати у ліжко. За цей час вони вечеряють, прибирають, спілкуються і розслабляються. Чим раніше ви прийдете додому, тим простіше вам буде лягти спати раніше.

Перед сном ви займаєтеся справами, які потім не дають вам заснути

Якщо ви виділите спеціальний час для відпочинку, то зможете не тільки лягти спати раніше, а й швидше заснути. Зверніть увагу на заняття, які вас хвилюють, а також не них незадовго перед часом відходу до сну.

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