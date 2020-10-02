Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Учені попередили про небезпеку кави перед сніданком

  • 27
Учені попередили про небезпеку кави перед сніданком - фото 1

Мільйони з нас не уявляють собі початок дня без кави. Але експерти попереджають, що краще утриматися від потрапляння кофеїну до сніданку. Читайте далі і дізнавайтеся, у чому річ.

Регулярне вживання кави перед сніданком може підвищити ризик діабету другого типу. До такого висновку прийшли дослідники Університету Бата, які попросили 29 добровольців випити міцну чорну каву після пробудження.

І ще: Як приготувати гарбузовий лате як у Starbucks

З'ясувалося, що рівень цукру в їхній крові був на 50% вищий, ніж коли вони обходилися без кави. Вважається, що кофеїн в напої перешкоджає засвоєнню цукру м'язами.

"Можливо, людям варто почекати трохи пізніше або поки вони не почнуть працювати, щоб у них не було кофеїну в організмі, коли вони їдять сніданок, що містить вуглеводи і цукор", – зазначив старший автор дослідження Джеймс Беттс.

via GIPHY

Читайте також: Дослідники з'ясували, що шум заважає насолоджуватися їжею

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому Pixel 5 – найбільше розчарування на ринку смартфонів у 2020 році
  • 30 вересня, 14:53
  • 1068
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 245
Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень
  • 30 вересня, 17:15
  • 240
Загрузка...
Новини