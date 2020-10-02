Учені попередили про небезпеку кави перед сніданком

Мільйони з нас не уявляють собі початок дня без кави. Але експерти попереджають, що краще утриматися від потрапляння кофеїну до сніданку. Читайте далі і дізнавайтеся, у чому річ.

Регулярне вживання кави перед сніданком може підвищити ризик діабету другого типу. До такого висновку прийшли дослідники Університету Бата, які попросили 29 добровольців випити міцну чорну каву після пробудження.

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З'ясувалося, що рівень цукру в їхній крові був на 50% вищий, ніж коли вони обходилися без кави. Вважається, що кофеїн в напої перешкоджає засвоєнню цукру м'язами.

"Можливо, людям варто почекати трохи пізніше або поки вони не почнуть працювати, щоб у них не було кофеїну в організмі, коли вони їдять сніданок, що містить вуглеводи і цукор", – зазначив старший автор дослідження Джеймс Беттс.

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