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Гарячий шоколад: рецепт ідеального зігріваючого напою
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Якщо ви любите шоколад в будь-яких його видах, то, безсумнівно, вам припаде до смаку і густий гарячий шоколад. Особливо він смакує, коли на вулиці холодно або падає дощ.
Підніміть собі настрій, порадуйте себе гарячим шоколадом! Можна додати до нього збиті вершки, кульку морозива або зефірні цукерки маршмелоу.
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Інгредієнти:
- молоко 400 мл
- шоколад темний 100 г
- крохмаль 1/2 ст.л.
Як приготувати гарячий шоколад:
- Молоко наливаємо в каструлю, ставимо її нагріватися на середньому вогні. Краще беріть посуд з товстим дном, щоб молоко не пригоріло. Коли молоко стане тепле, відливаємо трохи молока в кухоль і в ньому розводимо крохмаль, робимо це для того, щоб крохмаль добре розійшовся.
- Шоколад ламаємо на шматочки і, коли молоко стане гарячим, висипаємо шоколад в гаряче молоко, весь час помішуючи. Чим дрібніше ви поламаєте шоколад, тим швидше він розтопиться в молоці. Продовжуємо нагрівати і перемішувати, поки шоколад повністю не розчинитися.
- Коли шоколад розчинитися, виливаємо молоко з крохмалем в гарячий шоколад, постійно помішуючи. Продовжуємо нагрівати і мішати до тих пір, поки маса не загусне. Густий гарячий шоколад розливаємо у горнятка. Не забувайте, що можна додати до нього маршмелоу.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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