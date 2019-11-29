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Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні

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Серіали грудня 2019 - фото 1
Серіали грудня 2019

Найкрутіші прем'єри серіалів грудня 2019 сподобаються фанатам детективів, фентезі та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у грудні!

Вампірські ігри

Оригінальна назва: V-Wars
Жанр: драма, жахи, фантастика
Країна: Канада
Режисер: Бред Тернер, Т. Дж. Скотт, Йен Сомерхолдер
У головних ролях: Йен Сомерхолдер, Адріан Холмс, Кайл Харрісон Брейткопф, Пітер Аутербрідж, Джекі Лаі
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 5 грудня

Кліматичні зміни призвели до того, що льодовики почали танути ще активніше та звільнили давній небезпечний вірус. Він не просто погіршує ста здоров'я, а й перетворює людей у вампірів. Саме з цим стикається лікар Лютер Суонн, адже його найкращий друг Майкл стає першим, хто став монстром, який прагне людської крові. Чим більше упирів стає, тим гіршає ситуація у суспільстві. Тепер Майкл стає лідером вампірської спільноти і збирається організувати революцію. Тому лікар Лютер разом з дружиною намагаються знайти спосіб припинити небезпечну епідемію та врятувати новоспечених кровопивць.

Вампірські ігри, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Сімейка Муді

Оригінальна назва: The Moodys
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Джейсон Берроуз, Боб Фішер, Роб Грінберг
У головних ролях: Деніс Лірі, Елізабет Перкінс, Франсуа Арно, Джей Барушель, Улка Моханті, Трістан Д. Лалла
Тривалість: 30 хв.
Дата: з 5 грудня

На Різдво Шон та Енн Муді запросили до батьківського дому своїх трьох дорослих дітей. Щоправда, у кожного з них складні характери, тож зустріч не обходиться без старих конфліктів та образ. Але атмосфера свята змушує їх прийняти все минуле та розібратися у нинішніх проблемах.

Сімейка Муді, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Розправа (16+)

Оригінальна назва: Reprisal
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Джонатан ван Тюллекен
У головних ролях: Ебігейл Спенсер, Давид Дастмалчян, Мена Массуд, Родріго Санторо, Різ Уейкфілд
Тривалість: 42 хв.
Дата: з 6 грудня

Головна героїня дивом виживає після жорстокого нападу бандитів. Врешті, вона починає відновлювати сили та планує помститися всім, хто хотів заподіяти їм шкоди. І зробить ця фатальна жінка все значно жорстокіше, аніж можна й уявити.

Розправа, дивитись трейлер серіалу онлайн:

По правді кажучи (16+)

Оригінальна назва: Truth be told
Жанр: драма, трилер, кримінал
Країна: США
Режисер: Нішель Д. Трембл
У головних ролях: Октавія Спенсер, Аарон Пол, Ліззі Каплан, Кетрін ЛаНаса, Майкл Біч
Тривалість: 52 хв.
Дата: з 6 грудня

Новий трилер базується на однойменному романі Кетлін Барбер. У центрі сюжету автор кримінального подкасту Поппі Парнелл натрапляє на нову зачіпку у давній справі про вбивство батька сестер-близнюків. Тому жінка вирішує зустрітись з чоловіком, який помилково потрапив за ґрати на 19 років через злочин, який не вчиняв.

По правді кажучи, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Секс в іншому місті: Покоління Q (16+)

Оригінальна назва: The L Word: Generation Q
Жанр: драма, трилер, кримінал
Країна: США
Режисер: Нішель Д. Трембл
У головних ролях: Октавія Спенсер, Аарон Пол, Ліззі Каплан, Кетрін ЛаНаса, Майкл Біч
Тривалість: 52 хв.
Дата: з 6 грудня

Серіал "Секс в іншому місті", який виходив на екрани у 2004-2009 роках, отримав своє продовження. Новинка покаже, як склались долі вже відомих голових героїнь, а також познайомить зі свіжими персонажами. Нагадаємо, що в центрі сюжету лесбіянки та їхні стосунки з друзями, родиною та партнерами.

Секс в іншому місті: Покоління Q, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Різдвяна історія

Оригінальна назва: A Christmas Carol
Жанр: драма, фентезі
Країна: США
Режисер: Нік Мерфі
У головних ролях: Гай Пірс, Стівен Грем, Енді Серкіс, Том Харді, Рутгер Хауер, Шарлотта Райлі
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 19 грудня

Хто не знає історію про черствого старигана Ебенізера Скруджа? Він сварливий, скупий та безсердечний, адже любить лише себе і свої гроші. До того ж, він ненавидить Різдво, адже у цей період люди відмовляються від роботи та витрачають кошти на подарунки. Однак цьогоріч до нього в гості прийдуть духи, які покажуть, що Скрудж ще має шанс змінити своє життя.

Різдвяна історія, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Відьмак (16+)

Оригінальна назва: The Witcher
Жанр: драма, фентезі, пригоди
Країна: США, Польща
Режисер: Алік Сахаров, Шарлотта Брандстром, Алекс Гарсіа Лопес
У головних ролях: Генрі Кавілл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Джоні Мей
Тривалість: 50 хв.
Дата: з 20 грудня

Культові романи Анджея Сапковського отримають нову екранізацію. Відьмак 2019 виглядатиме значно бадьоріше та спортивніше, аніж на сторінках книжок, однак все одно боротиметься з монстрами.

Відьмак, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: Найкращі серіали про кохання, які вийшли у 2019 році

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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