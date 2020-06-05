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Третина заражених не мали симптомів коронавірусу: вражаюча заява про іспанців
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Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що другий етап випадкового тестування в Іспанії на антитіла до нового коронавірусу вказує на те, що у третини інфікованих не виявляються симптоми.
Це означає, що людина може хворіти на COVID-19 і навіть не підозрювати про це, заражаючи при цьому інших.
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Це тривожний сигнал для громадської охорони здоров'я: неможливо контролювати спалах, просто беручи до уваги тих, у кого симптоми, – сказала директор Національного епідеміологічного центру Марина Поллан. – При такій кількості безсимптомних випадків ми повинні слідувати рекомендаціям щодо особистої гігієни та соціального дистанціювання.
Результати останнього етапу загальнонаціонального тестування підтвердили попередні дані, опубліковані три тижні тому, що показують, що аналізи крові виявили антитіла IGG проти коронавірусу тільки у 5% з 63 000 учасників.
В Іспанії немає колективного імунітету
Дослідники говорять, що це означає, що Іспанія ще не виробила "колективний імунітет" до коронавірусу COVID-19, і все ще вразлива для нових спалахів.
Перед завершенням дослідження буде ще один раунд тестування. Іспанія поступово знімає карантин, оскільки кількість інфікованих і померлих скорочується. Країна була однією з найбільш постраждалих від пандемії у світі: 27 000 смертей, пов'язаних з коронавірусом.
Фернандо Симон, головний експерт по COVID-19 у Міністерстві охорони здоров'я, визнав, що влада у регіонах "коректує" дані, і чекає перегляду загальнонаціональних показників смертності та інфекцій.
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