У Барселоні пацієнтів, які хворіють на COVID-19, возять на пляж: зворушливі фото

Медичних працівників з Hospital del Mar сфотографували у той момент, коли вони гуляли з пацієнтами, втілюючи незвичайну програму в життя. Медики везли своїх підопічних на набережну Барселони прямо в ліжках.

Програму спеціально розробили для відділень інтенсивної терапії, які лікують пацієнтів з COVID-19.

До теми: Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня

Автори програми вважають, що такі прогулянки до моря полегшать пацієнтам перебування в лікарні, а також посприяють швидкому одужанню.

Зазначимо, що Іспанія поступово послаблює карантинні обмеження, які були одними з найсуворіших у Європі. В останні тижні тут вдалося взяти спалах під контроль.

На початку тижня в країні відкрили більшість пляжів. Іспанці сподіваються на швидке повернення туристів. Однак вчора прем'єр-міністр Педро Санчес попросив парламент про чергове продовження карантину до 21 червня.

Усього в Іспанії зареєстрували 239 932 випадків зараження коронавірусом, з яких 27 128 – смертельні.

Усі фото: gettyimages

Читайте також: Уряд оголосив нові пом'якшення карантину в Україні з 5 червня: що дозволять