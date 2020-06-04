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Коронавірус Карантин

У Барселоні пацієнтів, які хворіють на COVID-19, возять на пляж: зворушливі фото

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Лікарі возять пацієнтів на узбережжя - фото 1
Лікарі возять пацієнтів на узбережжя / gettyimages

Медичних працівників з Hospital del Mar сфотографували у той момент, коли вони гуляли з пацієнтами, втілюючи незвичайну програму в життя. Медики везли своїх підопічних на набережну Барселони прямо в ліжках.

Програму спеціально розробили для відділень інтенсивної терапії, які лікують пацієнтів з COVID-19.

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Автори програми вважають, що такі прогулянки до моря полегшать пацієнтам перебування в лікарні, а також посприяють швидкому одужанню.

Зазначимо, що Іспанія поступово послаблює карантинні обмеження, які були одними з найсуворіших у Європі. В останні тижні тут вдалося взяти спалах під контроль.

У Барселоні пацієнтів, які хворіють на COVID-19, возять на пляж: зворушливі фото - фото 408255

У Барселоні пацієнтів, які хворіють на COVID-19, возять на пляж: зворушливі фото - фото 408257

У Барселоні пацієнтів, які хворіють на COVID-19, возять на пляж: зворушливі фото - фото 408258

У Барселоні пацієнтів, які хворіють на COVID-19, возять на пляж: зворушливі фото - фото 408256

На початку тижня в країні відкрили більшість пляжів. Іспанці сподіваються на швидке повернення туристів. Однак вчора прем'єр-міністр Педро Санчес попросив парламент про чергове продовження карантину до 21 червня.

Усього в Іспанії зареєстрували 239 932 випадків зараження коронавірусом, з яких 27 128 – смертельні.

Усі фото: gettyimages

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Джерело: BBC
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