Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 5 червня: в Україні виявлено 25 964 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 553 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 5 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 63 343 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 25 964 Одужали 11 372 Померли 762

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 519) та в місті Києві (3 292). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 093 Волинська область 1 008 Дніпропетровська область 960 Донецька область 195 Житомирська область 855 Закарпатська область 1 280 Запорізька область 477 Івано-Франківська область 1 507 Кіровоградська область 538 Київ 3 292 Київська область 1 711 Львівська область 1 988 Луганська область 51 Миколаївська область 307 Одеська область 970 Полтавська область 272 Рівненська область 1 962 Сумська область 188 Тернопільська область 1 233 Харківська область 1 196 Херсонська область 179 Хмельницька область 501 Чернівецька область 3 519 Черкаська область 432 Чернігівська область 250

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-06-2020:

Захворіли 6 574 585 Одужали 3 171 177 Померли 388 047 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

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