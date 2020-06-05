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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 5 червня: в Україні виявлено 25 964 випадки коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 553 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 5 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 63 343 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|25 964
|Одужали
|11 372
|Померли
|762
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 519) та в місті Києві (3 292). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|1 093
|
Волинська область
|1 008
|
Дніпропетровська область
|960
|
Донецька область
|195
|
Житомирська область
|855
|
Закарпатська область
|1 280
|
Запорізька область
|477
|
Івано-Франківська область
|1 507
|
Кіровоградська область
|538
|
Київ
|3 292
|
Київська область
|1 711
|
Львівська область
|1 988
|
Луганська область
|51
|
Миколаївська область
|307
|
Одеська область
|970
|
Полтавська область
|272
|
Рівненська область
|1 962
|
Сумська область
|188
|
Тернопільська область
|1 233
|
Харківська область
|1 196
|
Херсонська область
|179
|
Хмельницька область
|501
|
Чернівецька область
|3 519
|
Черкаська область
|432
|
Чернігівська область
|250
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-06-2020:
|Захворіли
|6 574 585
|Одужали
|3 171 177
|Померли
|388 047
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.
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