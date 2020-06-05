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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня

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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 5 червня: в Україні виявлено 25 964 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня - фото 408293

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 553 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 5 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 63 343 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 25 964
Одужали 11 372
Померли 762

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 519) та в місті Києві (3 292). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 093

Волинська область

 1 008

Дніпропетровська область

 960

Донецька область

 195

Житомирська область

 855

Закарпатська область

 1 280

Запорізька область

 477

Івано-Франківська область

 1 507

Кіровоградська область

 538

Київ

 3 292

Київська область

 1 711

Львівська область

 1 988

Луганська область

 51

Миколаївська область

 307

Одеська область

 970

Полтавська область

 272

Рівненська область

 1 962

Сумська область

 188

Тернопільська область

 1 233

Харківська область

 1 196

Херсонська область

 179

Хмельницька область

 501

Чернівецька область

 3 519

Черкаська область

 432

Чернігівська область

 250

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-06-2020:

Захворіли 6 574 585
Одужали 3 171 177
Померли 388 047

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня - фото 407152

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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