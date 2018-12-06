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Тренування справжнього Аквамена: правила підтримки форми від Джейсона Момоа
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Уже наступного тижня на великі екрани вийде фільм "Аквамен", головну роль в якому зіграв Джейсон Момоа. Нещодавно актор розповів, як він підтримує своє тіло в тонусі.
При високому зрості й об'ємній м'язовій масі Момоа доволі спритний і швидкий. Це дозволило йому зіграти Конана у "Грі престолів", а також головного антагоніста у стрічці "Нестримний".
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Отже, яких правил дотримується Джейсон Момоа, щоб бути у такій фізичній формі?
Тренування – максимум функціональності
Тренуватися у спортзалі – це не те, чому віддає перевагу Джейсон. За його словами, йому подобаються природні навантаження – ремонти в оселі, підйом вантажів. Якщо ж брати до уваги тренування в залі, то він віддає перевагу боксуванню, гирям, а також медболу.
Харчування – гнучке
Під час підготовки до ролі Конана-варвара Джейсон харчувався лише курячою грудкою щодвігодини. Менш суворим є його звичне харчування – багато пісного м'яса й овочів. Іноді актор дозволяє собі навіть випити пива.
Бракує часу на спорт – працюй ногами
Якщо ж часу не вистачає, Момоа рекомендує присідати зі штангою. Ця вправа піднімає рівень тестостерону, а також зміцнює м'язи. Нагадуємо, що перед виконанням силових вправ потрібно ЗАВЖДИ робити розминку.
Хочеш набрати вагу – будь голодним
З одної сторони, відсутність вуглеводів зміцнює характер, а з іншої – учені виявили, що голод протягом доби посилює гормон росту на 2000%. А ще після голоду ви відчуваєте задоволеність собою, адже ви заслужили на ситну вечерю.
Думки та м'язи
Під час тренування не думаєте про роботу або стосунки, адже тоді ви не будете викладатися по повній. На думку Момоа, щоб не повторяти його помилок, уявляйте, як працюють ваші м'язи під час тренування.
Кожна слабкість вимагає розплати
Джейсон обожнює сигари й алкоголь. Але його правила такі, що необхідно робити все, щоб ці "грішки" не вплинули на тіло. Порушення режиму стає причиною збільшення навантаження.
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