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Тренування справжнього Аквамена: правила підтримки форми від Джейсона Момоа

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Секрети фізичної форми Джейсона Момоа - фото 1
Секрети фізичної форми Джейсона Момоа / gettyimages

Уже наступного тижня на великі екрани вийде фільм "Аквамен", головну роль в якому зіграв Джейсон Момоа. Нещодавно актор розповів, як він підтримує своє тіло в тонусі.

При високому зрості й об'ємній м'язовій масі Момоа доволі спритний і швидкий. Це дозволило йому зіграти Конана у "Грі престолів", а також головного антагоніста у стрічці "Нестримний".

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Отже, яких правил дотримується Джейсон Момоа, щоб бути у такій фізичній формі?

Тренування – максимум функціональності

Тренуватися у спортзалі – це не те, чому віддає перевагу Джейсон. За його словами, йому подобаються природні навантаження – ремонти в оселі, підйом вантажів. Якщо ж брати до уваги тренування в залі, то він віддає перевагу боксуванню, гирям, а також медболу.

Природні фізичні вправи! - фото 293642
Природні фізичні вправи!

Харчування – гнучке

Під час підготовки до ролі Конана-варвара Джейсон харчувався лише курячою грудкою щодвігодини. Менш суворим є його звичне харчування – багато пісного м'яса й овочів. Іноді актор дозволяє собі навіть випити пива.

Харчування може бути гнучким - фото 293643
Харчування може бути гнучким

Бракує часу на спорт – працюй ногами

Якщо ж часу не вистачає, Момоа рекомендує присідати зі штангою. Ця вправа піднімає рівень тестостерону, а також зміцнює м'язи. Нагадуємо, що перед виконанням силових вправ потрібно ЗАВЖДИ робити розминку.

Присідайте зі штангою! - фото 293644
Присідайте зі штангою!

Хочеш набрати вагу – будь голодним

З одної сторони, відсутність вуглеводів зміцнює характер, а з іншої – учені виявили, що голод протягом доби посилює гормон росту на 2000%. А ще після голоду ви відчуваєте задоволеність собою, адже ви заслужили на ситну вечерю.

Голод впливає на набір маси - фото 293645
Голод впливає на набір маси

Думки та м'язи

Під час тренування не думаєте про роботу або стосунки, адже тоді ви не будете викладатися по повній. На думку Момоа, щоб не повторяти його помилок, уявляйте, як працюють ваші м'язи під час тренування.

Під час занять думайте лише про результат - фото 293646
Під час занять думайте лише про результат

Кожна слабкість вимагає розплати

Джейсон обожнює сигари й алкоголь. Але його правила такі, що необхідно робити все, щоб ці "грішки" не вплинули на тіло. Порушення режиму стає причиною збільшення навантаження.

За кожен грішок потрібно платити - фото 293647
За кожен грішок потрібно платити

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Джерело: mhealth
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