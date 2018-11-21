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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Джейсон Момоа знявся у брутальній фотосесії для Men's Journal

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Зірка Аквамена знялася в брутальній фотосесії для глянцю - фото 1
Зірка Аквамена знялася в брутальній фотосесії для глянцю / mensjournal

Зірка серіалу "Гра престолів" і фільму "Аквамен" Джейсон Момоа став героєм нового номера Men's Journal.

На фото Джейсон Момоа з'являється в типовому для себе стилі. На глядачів дивиться суворий чоловік, який полює та вибирається на стіну. Сам актор зізнався, що з дитинства не любив сидіти на одному місці.

І ще: У музеї Мадам Тюссо з'явилася фігура Аквамена

Брутальний Джейсон Момоа - фото 290333
Брутальний Джейсон Момоа
Брутальний Джейсон Момоа - фото 290334
Брутальний Джейсон Момоа

Якщо я бачу те, що люблю, я хочу дізнатися все про це. В моєму життя так багато всього, що я хочу робити: від написання музики до проектування чогось.

Брутальний Джейсон Момоа - фото 290332
Брутальний Джейсон Момоа
Брутальний Джейсон Момоа - фото 290336
Брутальний Джейсон Момоа

Нагадаємо, що незабаром на великі екрани вийде фільм "Аквамен" з Джейсоном Момоа. А наразі пропонуємо вам переглянути трейлер.

Брутальний Джейсон Момоа - фото 290335
Брутальний Джейсон Момоа

Аквамен – дивіться трейлер онлайн:

Читайте також: Дедпул 2 – дивіться трейлер різдвяної версії

Джерело: mensjournal
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