Джейсон Момоа знявся у брутальній фотосесії для Men's Journal

Зірка серіалу "Гра престолів" і фільму "Аквамен" Джейсон Момоа став героєм нового номера Men's Journal.

На фото Джейсон Момоа з'являється в типовому для себе стилі. На глядачів дивиться суворий чоловік, який полює та вибирається на стіну. Сам актор зізнався, що з дитинства не любив сидіти на одному місці.

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Брутальний Джейсон Момоа

Брутальний Джейсон Момоа

Якщо я бачу те, що люблю, я хочу дізнатися все про це. В моєму життя так багато всього, що я хочу робити: від написання музики до проектування чогось.

Брутальний Джейсон Момоа

Брутальний Джейсон Момоа

Нагадаємо, що незабаром на великі екрани вийде фільм "Аквамен" з Джейсоном Момоа. А наразі пропонуємо вам переглянути трейлер.

Брутальний Джейсон Момоа

Аквамен – дивіться трейлер онлайн:

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